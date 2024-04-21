Maltepe'de Otomobil Park Etmeye Çalışan Araça Çarptı

Maltepe'de otomobil, sürücüsünün park etmeye çalıştığı araca çarparak takla attı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Maltepe Çınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PU 5714 plakalı Volvo marka otomobil, yolun sağında sürücüsünün park etmeye çalıştığı 59 AHJ 021 plakalı Opel marka araca çarparak takla attı. Kazada 34 PU 5714 plakalı otomobilde bulunan sürücü ve 3 kişi hafif yaralanırken, 1 kişi kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazaya tanık olan Erdem Ergümüş, "Ben buradan geçiyordum. Araç arkadaki otomobilin tekerine vurdu, takla attı. Polis falan geldi. Sağlık ekipleri yaralıları çıkardı" dedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL