Çağlayan Tüneli'nde Otomobil Yangını

Çağlayan Tüneli'nde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Aracın alev alev yandığı anlar kameralara yansırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Trafiğin durduğu yangında, tünelden çıkan dumanlar adliye meydanına ulaşınca vatandaşlar panik yaşadı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre tünelde Fatih Çetin yönetimindeki 34 KH 2400 plakalı BMW marka otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine sürücü Çetin araçtan inerek uzaklaştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay nedeniyle trafik dururken bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın sonrası kullanılamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL