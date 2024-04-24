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Ani fren dorseyi yerinden çıkarttı

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Düzce'de tırın ani fren yapması sonucu dorse yerinden çıktı. Sürücünün durumu fark etmesi üzerine vinç çağrıldı ve dorse tekrar takıldı.

Ani fren dorseyi yerinden çıkarttı

DÜZCE - Düzce'de tırın ani fren yapması ile dorse yerinden söküldü.

Olay, Kervan Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce gişeler istikametinden Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan S.Z. idaresindeki 27 ARJ 564 plakalı Mercedes marka kağıt yüklü tırın, sürücüsünün ani fren yapması sonrasında dorsesi yerinden çıktı. Sürücünün durumu fark etmesinin ardından aracın kupa kısmı ile tekrar birleştirmek için bölgeye vinç çağırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, dorse yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kupaya tekrar takıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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