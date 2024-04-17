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Mersin'de kontrolsüz kavşakta kaza: 5 kişi yaralandı

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Mersin'in Yenişehir ilçesinde kontrolsüz kavşakta meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersin'de kontrolsüz kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki 17. Cadde ile 32 Cadde'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 68 BT 456 plakalı otomobil ile 34 HJY 494 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kaldırıma çıkarken, kazada 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölge sakinleri kavşakta sık sık kaza yaşandığını belirterek, kavşağa ışık ve kamera sistemi takılmasıyla ilgili talepte bulunmalarına rağmen henüz çözüme kavuşturulmadığını kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yenişehir Mersin trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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