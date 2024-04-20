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Bucak'ta Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 7 Yaralı

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Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar çevre illerdeki hastanelere sevk edildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Ekşi idaresindeki 07 BDG 460 plakalı otomobil, Isparta-Antalya kara yolu Kargı tüneli girişinde, Erdinç Özdemir'in kullandığı 35 SE 268 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan Ekşi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekşi'nin yanındaki Belinay, Emine, Bulem Ekşi ile diğer otomobildeki sürücü Özdemir'in yanı sıra Sevda Özdemir, çocuklar Atlas Özdemir ile Ela Çokpınar yaralandı.

Yaralılar, çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı. Ayrıca kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda araç yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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