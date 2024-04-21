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Üsküdar'da sağanak yağış sonrası duvar çöktü, 2 otomobil hasar gördü

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Üsküdar'da bir sitenin duvarı sağanak yağış sonrası park halindeki 2 otomobilin üzerine çöktü. Çökme sonucu duvarın altında kalan araçlar ağır hasar aldı. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Üsküdar'da bir sitenin duvarı sağanak yağış sonrası park halindeki 2 otomobilin üzerine çöktü. Çökme sonucu duvarın altında kalan araçlar ağır hasar aldı.

Olay, Üsküdar Aziz Mahmud Hüdai Mahallesi Öğdül Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin duvarı yoğun yağış sonrası yola çöktü. Site duvarının yanında park halinde bulunan 2 otomobil çöken duvarın altında kalarak hasar aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri sokak üzerinde şerit çekek önlem aldı. Olayda, yaralanma ve can kaybı meydana gelmedi.

"Gürültüyle pencereye koştuk"

Gece saatlerinde ses duyduğunu belirten Semra Tufan, "Gürültüyle pencereye koştuk. Çöktüğünü gördük, başka arabalar da vardı ama zabıta görevini yapmış. Herhangi bir yaralanma olmadı, sadece gürültüyle çöktü" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Üsküdar 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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