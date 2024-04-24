Motorine indirim var mı? 24 Nisan motorin, benzin ve LPG fiyatları! Akaryakıtta indirim var mı?

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MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 17 kuruş indirim gelmesi beklenirken, fiyatlarda yaşanacak düşüşle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 40 lira 99 kuruş, Ankara'da ise 41 lira 88 kuruştan satılacak.

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 17 kuruş indirim gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak indirimle beraber motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 99 kuruş, Ankara'da ise 41 lira 88 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.