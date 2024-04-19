İkinci el oto piyasası ne zaman hareketlenecek? Kredi yerine kartlı dönem başladı
İkinci el araç piyasası kredi faiz oranlarının yükselmesiyle durgun bir dönemden geçerken araç almak isteyenler doğru zaman arayışı içinde. Piyasadaki hareketliliğin başlamasıyla fiyatların artmasından endişe edenler ilanları ve oto pazarları araştırıyor.
İkinci el araç piyasası kredi faiz oranlarının yükselmesiyle durgun bir dönemden geçerken araç almak isteyenler doğru zaman arayışı içinde. Piyasadaki hareketliliğin başlamasıyla fiyatların artmasından endişe edenler ilanları ve oto pazarları araştırıyor.