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Rize'de freni patlayan araç park halindeki araçlara çarptı, 2 kişi yaralandı

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Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde freni patlayan hafif ticari araç, park halindeki araçlara çarptı ve 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazada ağır yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Rize'de freni patlayan hafif ticari araç, park halindeki araçlara ve araba yıkayan kadına çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.T.'nin kullandığı 53 DF 174 plakalı Ford marka hafif ticari araç,freninin patlaması sonucu yokuş aşağı kaymaya başladı. Gittikçe hızlanan araç önce yokuşta bulunan kurs binasına, ardından da park halindeki 53 HL 592 plakalı Fiat marka araca çarptı. Hafif ticari araç, yine park halinde bulunan 53 DK 868 plakalı Isuzu marka kamyonete çarptı. Çarpmanın ardından yol dışında araç yıkayan M.Ş., araç ile apartmanın duvarı arasına sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.Ş. ve sürücü M.T.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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