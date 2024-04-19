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Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde seyreden sürücü Mehmet Y.yönetimindeki 16 DA 550 plakalı otomobil, ara sokaktan yola çıkan sürücü Ali G.yönetimindeki 16 AID 089 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcu Emine Y.ile diğer araçtaki yolcular Merve G.ve çocuğu 1 yaşındaki İpek G. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl devlet hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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