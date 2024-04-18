Bursa'da İki Otomobil Yangında Alev Topuna Döndü

Bursa'da iki ayrı otomobil, çıkan yangında alev topuna döndü. İki araçta kullanılamaz hale gelirken, yanan otomobilini söndürmeye çalışan kişiyi vatandaşlar zarar görmemesi için uzaklaştırdı.

Olay, Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde meydana geldi. Yaşanan ilk olayda kaynak ustası, otomobili ile Davutdede Mahallesi 2. Güzel Sokağa geldi. Otomobiline yakın yerde kaynak yapan ustanın makinesinden sıçrayan kıvılcımlar otomobiline geldi. Bir anda yanmaya başlayan araç alev topuna döndü. Kendi imkanlarıyla aracını söndürmeye çalışan ustaya vatandaşlar zarar görmemesi için engel oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevreye zarar vermeden otomobili söndürse de araç kullanılamaz hale geldi.

İkinci olay ise, Gürsu ilçesinde meydana geldi. İsmetiye Mahallesi'nde armut tarlalarına doğru ilerleyen otomobilden bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Yol ortasında duran sürücü ne olduğunu anlayamadan otomobil alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken, otomobil küle döndü.

Yaşanan iki olay da vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. - BURSA