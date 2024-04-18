Üye Girişi
Haberler

Bursa'da İki Otomobil Yangında Alev Topuna Döndü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da yaşanan iki ayrı olayda çıkan yangın sonucunda iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar, yangını söndürmeye çalışan kişiyi zarar görmemesi için uzaklaştırdı. Olaylar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da iki ayrı otomobil, çıkan yangında alev topuna döndü. İki araçta kullanılamaz hale gelirken, yanan otomobilini söndürmeye çalışan kişiyi vatandaşlar zarar görmemesi için uzaklaştırdı.

Olay, Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde meydana geldi. Yaşanan ilk olayda kaynak ustası, otomobili ile Davutdede Mahallesi 2. Güzel Sokağa geldi. Otomobiline yakın yerde kaynak yapan ustanın makinesinden sıçrayan kıvılcımlar otomobiline geldi. Bir anda yanmaya başlayan araç alev topuna döndü. Kendi imkanlarıyla aracını söndürmeye çalışan ustaya vatandaşlar zarar görmemesi için engel oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevreye zarar vermeden otomobili söndürse de araç kullanılamaz hale geldi.

İkinci olay ise, Gürsu ilçesinde meydana geldi. İsmetiye Mahallesi'nde armut tarlalarına doğru ilerleyen otomobilden bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Yol ortasında duran sürücü ne olduğunu anlayamadan otomobil alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken, otomobil küle döndü.

Yaşanan iki olay da vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Bursa Olaylar İtfaiye Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2024 GUY SINAVI BAŞVURU EKRANI: GUY sınavı başvuruları başladı mı, GUY sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Gaddar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI 2024! BİLSEM sınav sonuçları nereden öğrenilir? BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! Karne günü ne zaman 2024? Okullar ne zaman tatil olacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Survivor'da dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 17 Nisan Survivor elenen isim! 2024 LGS sınavı ne zaman, tarihi belli oldu mu? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Elif Duygu Adıgüzel kimdir? Elif Duygu Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Define faciası! İznik define olayı ne? Define ararken kaç kişi hayatını kaybetti? Lille - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lille - Aston Villa maçı CANLI İZLE! Nesrin Cavadzade'nin yeni sevgilisi kim? Kaan Yardımcı kimdir? Kaan Yardımcı kaç yaşında, nereli? Bayhan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan biyografisi! VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 18 Nisan İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi? Yeşim Akıncı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yeşim Akıncı kaç yaşında, nereli? Yeşim Akıncı biyografisi! Metin Akpınar'ın kızı kim? Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında? Duygu Nebioğlu'nun ablası ve annesi kim?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title