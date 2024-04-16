Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü

SİVAS - Sivas'ta seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce park halindeki otomobile çarptı, daha sonra da takla attı.

Edinilen bilgilere göre kaza, kent merkezi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Ş.T.B. idaresindeki 58 HF 677 plakalı Peugeot marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 60 BA 135 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 58 HF 677 plakalı otomobil ters döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içeresinden çıkarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.