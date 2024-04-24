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Bursa'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı, Vatandaş Kıl Payı Kurtuldu

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Bursa'da hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarptı. Kaza sonrası park halindeki aracın yanında bulunan bir vatandaş ise kazadan kıl payı kurtuldu. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Kaza sonrası park halindeki aracın yanında bulunan bir vatandaş ise kazadan kıl payı kurtuldu. Yürekleri ağza getiren anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gür Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü yaralanırken yol kenarında bulunan vatandaşlar kazadan kıl payı kurtuldu.

Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari park halindeki bir otomobil çarpması ve o sırada çarptığı aracın yanında yürüyen vatandaş kıl payı ile kurtulduğu görüldü.

İddiaya göre, alkollü olan hafif ticari araç sürücüsü kazadan sonra şoku atlatarak hızlıca bölgeden kaçtı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bir annenin çocuklarını arabanın arasında kalmaktan sonra anda kurtardığını belirten Yurdagül Düzgün, "İşletmemiz vardı burada, çalışıyorduk. Gürültü ve sesleri duyduk. Hemen dışarıya çıkıp baktık. Bir aracın 3 araca çarptığını ve bir annenin çocuklarını arabanın arasında kalmaktan son anda kurtardığını öğrendik. Polisler ve 2 tane ambülans geldi. Dört yol ağzı olduğu için günde en az 2 kaza oluyor."diye konuştu - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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