Şanlıurfa'da alacak verecek kavgasında 5 kişi yaralandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki aile arasında Hasan Çelebi Mahallesi Kemaliye Çarşısı'nda çıkan tartışma, kürsü, sopa ve taşların kullandığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, bazı iş yerlerinin de camları kırıldı.

Bölgeye gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri kavgaya müdahale etti. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA