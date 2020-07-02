Salihli'de sazlık alana ekilmiş kenevirler drone ile bulundu Manisa'nın Salihli ilçesinde sazlık alana ekilmiş 167 kök Hint keneviri drone ile tespit edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sazlık alana ekilmiş 167 kök Hint keneviri drone ile tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar Mahallesinde sazlık alanda kenevir bitkisi ekildiği ihbarı aldı.

Harekete geçen ekipler, sazlık alanda drone ile yaptıkları aramada boyları 1 buçuk ile 2 metre arasından değişen 167 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Hint kenevirleri imha edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA