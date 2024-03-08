Denizli'de Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği Şampiyonu Hira Kılkış
Denizli'de gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği müsabakalarında Manisa'nın Salihli ilçesi judocularından Hira Kılkış +63 kiloda şampiyon oldu.
Denizli'de gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği müsabakalarında Manisa'nın Salihli ilçesi judocularından Hira Kılkış +63 kiloda şampiyon oldu.
Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleştirilen şampiyonada 81 ilden toplamda 430 sporcu tatamiye çıktı. Şampiyonada Salihli Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencisi Hira Kılkış +63 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, Kudret Demir Ortaokulu öğrencisi Sultannur Diker +63 kiloda Türkiye 3'üncüsü, Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencisi Sami Efe Uğurlu 55 kiloda Türkiye 5'incisi, 50.Yıl Ortaokulu öğrencisi Mustafa Göde 60 kiloda Türkiye 9'uncusu oldu.
Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, öğrencileri tebrik edip, başarılarının devamını diledi. - MANİSA