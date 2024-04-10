Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, Şehit Ailelerini Ziyaret Ederek Bayramlarını Kutladı

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakınlarını bu vatan için canlarını seve seve veren şehit yakınlarını unutmadı. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan'ında yer aldığı ziyarette, şehit ailelerini evlerinde ziyaret edip, bayramlarını tebrik etti.

Şehit aileleri de Ramazan Bayramı'nda kendilerini unutmayan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA