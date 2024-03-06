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Salihli'ye değer katacak spor kompleksi inşaatı devam ediyor

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Manisa'nın Salihli ilçesine değer katacak olan Ramiz Turan Spor Kompleksi inşaatında çalışmalar devam ediyor. Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Manisa'nın Salihli ilçesine değer katacak olan Ramiz Turan Spor Kompleksi inşaatında çalışmalar devam ediyor. Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz'ın eşlik ettiği incelemede çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Sağlam, inşaatın zamanında yetişmesi için gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi.

İnşaat alanını inceleyen Kaymakam Sağlam "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ihale edilen spor kompleksimizin inşaat çalışmalarının bu yıl tamamlanarak vatandaşlarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunulmasını bekliyoruz. İçerisinde kapalı yüzme havuzu, gençlik merkezi, kapalı spor salonu, antrenman sahaları ve salonları, atletizm pisti, yürüyüş yolları ve birçok spor alanlarının bulunduğu kompleks Salihli'mize ayrı bir değer katacak ve bu yöndeki ihtiyacımızı karşılayacak" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Kamil Salihli Manisa Spor Spor Güncel Haberler

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