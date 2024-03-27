Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gram Esrar Ele Geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 17 gram kubar esrar ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri şahsı durdurup arama yaptı. Şüpheli A.T.'nin (30) yapılan kaba üst aramasında 17 gram kubar esrar ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı bong ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA