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Salihli'de traktör devrildi, sürücü ağır yaralandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Kaza sonucunda traktör sürücüsü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmaktadır.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Sart Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 AFH 316 traktörüyle tarlasına çalışmaya giden S.Ö. (48), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü ağır yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Salihli Manisa Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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