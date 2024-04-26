Manisa'da sepetli motosiklet kazası: 62 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan sepetli motosikletin 62 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Salihli'ye bağlı kırsal Çakaldoğanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Özdemir'in (62) kullandığı 45 LH 963 plakalı sepetli motosiklet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Yaralanan sürücü Özdemir, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı esnada tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA