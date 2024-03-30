Üye Girişi
Haberler

Manisa'da durdurulan araçta 18 gram kubar esrar ele geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği araçta 18 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri aracı Gölmarmara-Salihli yolu Gördes Kavşağında durdurdu. Merkez Karakol Komutanlığı JASAT ve İstihbarat ekiplerince araçta yapılan aramada 18 gram kubar esrar ile 1 adet içime hazır kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli M.I.(41) hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Salihli Manisa Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title