Manisa'da durdurulan araçta 18 gram kubar esrar ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği araçta 18 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri aracı Gölmarmara-Salihli yolu Gördes Kavşağında durdurdu. Merkez Karakol Komutanlığı JASAT ve İstihbarat ekiplerince araçta yapılan aramada 18 gram kubar esrar ile 1 adet içime hazır kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli M.I.(41) hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA