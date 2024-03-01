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Salihli'de Uyuşturucu Operasyonu: 102 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Salihli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 102 gram esrar ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart Mahallesi'nde yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması sonucunda A.S isimli kişiyi yakaladı. Şüphelinin üzerinde bulunan 102 gram esrarla ilgili işlemler devam ediyor.

Salihli'de uyuşturucu operasyonunda 102 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Sart Mahallesi'nde A.S (24) isimli kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Üzerinde 102 gram esrar bulunan şüpheli, gözaltına alındı.

Jandarmaya götürülen zanlının işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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