Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 198 Hap Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 şüphelinin üzerinde toplam 198 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.A. (30) ve N.B.'yi (29) durdurup arama yaptı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 192 adet Extacy ve 6 adet Lyrıca hap ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 2 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA