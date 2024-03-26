Salihli'de Şüpheli Motosiklet Çalıntı Çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine sorguladığı motosiklet çalıntı çıktı. Motosiklet jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekiplerinin, Sart Mahallesi'nde yaptığı rutin devriye görevi esnada durumundan şüphelendikleri 45 ALM 106 plakalı motosikleti durdurdu. Plakayı sorgulan jandarma ekipleri, A.G.'ye ait motosikletin çalıntı kaydı olduğunu belirledi. Motosiklet jandarma ekiplerince sahibine teslim edilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA