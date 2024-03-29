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Salihli'de Define Arayan Şüpheli Suçüstü Yakalandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde 1'inci derece sit alanı içerisinde dedektörle define arayan 1 kişi, devriye görevindeki jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde 1 kişinin dedektörle define aradığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Sart Mahallesi Kale Tapınağı mevkisindeki 1'inci derece sit alanındaki arazide dedektörle define arayan M.Ö.'yü (61) suçüstü yakaladı.

Dedektörle define arayan şüphelinin üstünde ve ikametinde yapılan aramada 144 adet sikke ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 8 obje ele geçirildi.

Şüpheli hakkında kaçak kazı yapmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Salihli Manisa Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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