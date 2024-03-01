Manisa'da Jandarma Operasyonu: 102 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı şüpheliden 102 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri A.S.'yi (24) durdurup arama yaptı. Şüphelinin yapılan kaba üst aramasında 102 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kubar esrar ile yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA