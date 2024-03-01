Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Jandarma Operasyonu: 102 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Güncelleme:

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan şüpheliden 102 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı şüpheliden 102 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri A.S.'yi (24) durdurup arama yaptı. Şüphelinin yapılan kaba üst aramasında 102 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kubar esrar ile yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Salihli Manisa Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Rafet Vergili kimdir? MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili kaç yaşında, nereli? İbrahim Çenet kimdir? Cumhur İttifakı Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet kaç yaşında, nereli? İsmail Hakkı Esen kimdir? MHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen kaç yaşında, nereli? Reşit Polat kimdir? AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat kaç yaşında, nereli? Mahsun j hangi kanalda? Mahsun j nerede, hangi platformda yayınlanıyor? Bayram Çelik kimdir? MHP Amasya Belediye Başkan Adayı Bayram Çelik kaç yaşında, nereli? Bekir Aksun kimdir? Cumhur İttifakı Erzincan Belediye Başkan adayı Bekir Aksun kaç yaşında, nereli? Serdar Soydan kimdir? MHP Mersin Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan kaç yaşında, nereli? Yavaş mı Altınok mu? 2024 Ankara Belediye Başkan adayları anketinde kim önde? Anketler ne söylüyor? Cengiz Ergün kimdir? MHP Manisa Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün kaç yaşında, nereli? Spotify şarkı falı nasıl bakılır? Spotify şarkı falı ne işe yarar, nereden bakılır? 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak 2024? Spotify yeni özelliği "Şarkı Falı" nedir? Song Psychic (Şarkı Falı) nasıl kullanılır? Şarkı Falı ücretsiz mi? Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkan Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli? Hasan Baltacı kimdir? CHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Hasan Baltacı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title