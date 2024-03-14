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Salihli'de trafik kazalarını önlemek için hurda araç yerleştirildi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde trafik kazalarını önlemek amacıyla yol kenarına kaza sonucu hasar almış araç yerleştirildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, hurda araç yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki demir ayakların üzerine oturtuldu ve önüne azami hız sınırını bildiren levhalar konuldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde trafik kazalarını önlemek amacıyla yol kenarına kaza sonucu hasar almış araç yerleştirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesince, trafik kurallarını ihlal etmenin doğuracağı sonuçları sürücülerin görmesi için çalışma yaptı. Bu kapsamda Ankara-İzmir D300 Karayolu Sart Mahallesi uygulama noktasına, kaza sonucu hurdaya ayrılan araç yerleştirildi. Sürücülerin rahatlıkla görebilmesi için hurda araç, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki demir ayakların üzerine oturtuldu. Hasarlı aracın önüne ise azami hız sınırını bildiren levhalar konuldu.

Manisa genelinde yaygınlaştırılması planlanan çalışmayla trafik kazalarının en aza indirilmesi hedefleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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