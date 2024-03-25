Manisa'da Jandarma Operasyonu: 3.7 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı şüpheliden 3.7 gram bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.A.'yı (27) durdurup arama yaptı. Şüphelinin yapılan kaba üst aramasında Jamaika olarak tabir edilen 3.7 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA