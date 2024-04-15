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Salihli'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Hap Ele Geçirildi

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Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphe üzerine arama yapılan kişiden 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri şahsı durdurup arama yaptı. Şüpheli V.Ö'nün (30) yapılan kaba üst aramasında 5 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Salihli Manisa Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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