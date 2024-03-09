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Salihli Jandarma Komutanlığı, Kadınlar Günü'nde kadınlara karanfil vererek kutladı

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Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadınlara karanfil vererek günlerini kutladı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadınlara karanfil vererek günlerini kutladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Jandarma ekipleri, önleyici kolluk faaliyeti sırasında aracıyla seyir halinde olan kadın sürücülerin günlerini kutlayarak karanfil verdi.

Salihli'de jandarma ekipleri bu özel günde ayrıca şehit anneleri başta olmak üzere ilçede görev yapan kadın hakim, savcı, doktor ve kadın esnaflar ziyaret edip, günlerini kutladı.

Öte yandan Milli ve Demokrasi Meydanı ile bir alışveriş merkezinde stant açan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hem KADES'i tanıttı, hem de kadınların gününü kutlayıp karanfil hediye etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Salihli Manisa 3.Sayfa Haberler

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