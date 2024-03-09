Manisa'da şüpheli şahıstan ruhsatsız tabanca ve mermi çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine üst araması yapılan şahıstan ruhsatsız tabanca ve mermi çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında durumundan şüphelendikleri O.Y.'yi (54) durdurup üst araması yaptı. Şahsın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 15 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi.

Şüpheliye "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. - MANİSA