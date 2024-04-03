Manisa'da Dedektörle Define Arayan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1'inci derece sit alanında dedektörle define arayan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'ndeki Şeytan Tepesi mevkiinde 3 kişinin dedektörle tarihi eser aradığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 1'inci derece sit alanındaki arazide dedektörle define arayan N.A. (28), M.T. (25) ve H.A.'yı (56) suçüstü yakaladı.

Kazı alanında, 1 dedektör, 1 kürek, 2 kazma ve 2 manila ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - MANİSA