Salihli Şehiriçi Minibüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin yeni başkanı Ergül Gürsoy oldu

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sınırlı Sorumlu 24 Nolu Salihli Şehiriçi Minibüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin olağan kongresinde yeni başkan Ergül Gürsoy oldu.

S.S 24 Nolu Salihli Şehiriçi Minibüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, olağan genel kurulunu hizmet binasında gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Mustafa Baykal'ın yaptığı kongrede başkanlık için Ergül Gürsoy ve Eşref Şentürk yarıştı. Kullanılan oyların 18'ini alan Ergül Gürsoy kooperatifin yeni başkanı seçildi. Kongrede diğer aday Şentürk ise 13 oy aldı.

Genel kurulun kooperatif üyelerine hayırlı olmasını dileyen yeni başkan Gürsoy, devraldıkları kooperatif bayrağını daha üst noktalara taşımak için mücadele edeceklerini söyledi.

Ergül Gürsoy Başkanlığı'ndaki Sınırlı Sorumlu 24 Nolu Salihli Şehiriçi Minibüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetim kurulu Alim Teker ve Mustafa Turgut'tan oluşurken, denetim kurulu ise Mehmet Zeybek ve Osman Gündüz'den oluştu. - MANİSA