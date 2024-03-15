Salihli'de Mahsur Kalan İnek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otlarken zeminle aynı seviyede olan çatıda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Salihli'nin Çelikli Mahallesi Keskinler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otlayan inek farkında olmadan yerle aynı seviyede olan çatıya çıktı. İneğin ağırlığına dayanamayan çatı çökünce, inek asılı kaldı. Çevredekiler, çatıda mahsur kalan ineği kurtaramayınca, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Salihli Amirliği ekipleri, mahsur kalan ineği çatıdan kurtardı. - MANİSA