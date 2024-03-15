Üye Girişi
Haberler

Salihli'de Mahsur Kalan İnek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Güncelleme:

Manisa'nın Salihli ilçesinde otlayan bir inek, zeminle aynı seviyede olan çatıya çıkarak mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, çatıdan kurtardıkları ineği sağ salim aşağı indirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otlarken zeminle aynı seviyede olan çatıda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Salihli'nin Çelikli Mahallesi Keskinler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otlayan inek farkında olmadan yerle aynı seviyede olan çatıya çıktı. İneğin ağırlığına dayanamayan çatı çökünce, inek asılı kaldı. Çevredekiler, çatıda mahsur kalan ineği kurtaramayınca, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Salihli Amirliği ekipleri, mahsur kalan ineği çatıdan kurtardı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Salihli İtfaiye Manisa Hayvan Hakları Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adem Demir kimdir? Memleket Partisi Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Adem Demir kaç yaşında, nereli? Erdoğan İncedayı kimdir? Zafer Partisi Denizli Kale Belediye Başkan Adayı Erdoğan İncedayı kaç yaşında, nereli? Mahmut Elihayrat kimdir? Memleket Partisi Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı Mahmut Elihayrat kaç yaşında, nereli? Kemran Vezir kimdir? Zafer Partisi Denizli Honaz Belediye Başkan Adayı Kemran Vezir kaç yaşında, nereli? Osman Kaçar kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Çal Belediye Başkan adayı Osman Kaçar kaç yaşında, nereli? Adem Irakın kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Buldan Belediye Başkan adayı Adem Irakın kaç yaşında, nereli? Serhat Bedir Gidiş kimdir? Zafer Partisi Denizli Güney Belediye Başkan Adayı Serhat Bedir Gidiş kaç yaşında, nereli? Mehmet Dönmez kimdir? AK Parti Hatay- İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Dönmez kaç yaşında, nereli? Selahattin Çolak kimdir? AK Parti Hatay- Hassa Belediye Başkan adayı Selahattin Çolak kaç yaşında, nereli? Oğuz Uslu kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Kandıra Belediye Başkan Adayı Oğuz Uslu kaç yaşında, nereli? Değer Tultak kimdir? AK Parti Hatay- Arsuz Belediye Başkana dayı Değer Tultak kaç yaşında, nereli? Timur Duman kimdir? Memleket Partisi Kocaeli İzmit Belediye Başkan Adayı Timur Duman kaç yaşında, nereli? Rıfat Sarı kimdir? AK Parti Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Rıfat Sarı kaç yaşında, nereli? Mehmet Şentürk kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Bozkurt Belediye Başkan adayı Mehmet Şentürk kaç yaşında, nereli? Sezayi Pütün kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Beyağaç Belediye Başkan adayı Sezayi Pütün kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title