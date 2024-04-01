Manisa'da Hint keneviri operasyonu: 35 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, jandarmanın operasyonu ile evinde saksılarda Hint keneviri yetiştiren M.E. yakalanırken, 35 kök Hint keneviri ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Salihli'nin Durasıllı Mahallesi'nde yaşayan M.E'nin evinde saksılar içerisinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenerek JASAT, İstihbarat ve Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenledi. Jandarmanın evde yaptığı aramada saksılara ekilmiş 35 kök Hint keneviri, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 20 adet kaçak elektronik sigara likiti, 2 adet kaçak sigara ve 4 adet bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Uyuşturucu madde imal ticareti ve yasadışı kenevir ekimi' suçlarından işlem başlatıldı. - MANİSA