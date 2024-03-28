Salihli'de Şaka Kavgası Kanlı Bitti

Manisa'nın Salihli ilçesinde iddiaya göre 16 yaşındaki çocuk şakalaştığı sırada elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu arkadaşı vuruldu. Genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, arkadaşını vuran çocuk gözaltına alındı.

Olay, Salihli-Gölmarmara yolu Canlı Hayvan Pazarı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, M.E.U. (16) şaka yapmak amacıyla elindeki av tüfeğini arkadaşı Serhat Arslan'a (21) doğrulttu. Bu sırada av tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu Arslan göğsünden vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan genç, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. M.E.U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA