Salihli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişiyi yakaladı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Durasıllı ve Kapancı mahallelerinde torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda G.U.(41), A.E.(31) ve Ö.Ü.(22) yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 1 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan pipe ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA