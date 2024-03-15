Şerife Öz kimdir? Gelecek Partisi Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Şerife Öz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Şerife Öz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Şerife Öz kimdir? Gelecek Partisi Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Şerife Öz nereli? Detaylar haberimizdedir…

ŞERİFE ÖZ KİMDİR?

Şerife Öz, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Manisa Salihli Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.