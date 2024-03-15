DEVA Partisi Salihli adayı Metin Sepetçi kimdir? 2024 DEVA Partisi Manisa Salihli belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Salihli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Manisa Salihli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Salihli Belediye Başkan Adayı Metin Sepetçi kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

METİN SEPETÇİ KİMDİR?

Metin Sepetçi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Salihli belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SALİHLİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Salihli adayı belli oldu. DEVA Partisi Salihli Belediye Başkan Adayı Metin Sepetçi oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.