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Salihli'de otomobil menfeze çarptı: 2 kişi ağır yaralandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki menfeze çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Mersindere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu'dan Salihli istikametine giden Mehmet U. (60) yönetimindeki 35 AUB 878 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki menfeze çarptı. Kazada sürücü ve Firdevs U. (57) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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