Manisa'da bir depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir firmaya ait depoda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkisindeki bir firmaya ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmaları devam eden yangında depoda bulunan yaklaşık 160 ton kozalağın kül olduğu belirtildi.