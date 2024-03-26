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Manisa'da Jandarma Ekipleri Tarafından Uygulama Yapılan Araçta Esrar ve Kaçak Alkol Bulundu

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Manisa'nın Salihli ilçesinde yol uygulamaları yapan jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta kubar esrar ve kaçak alkol el geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Takip Timi, Köpek Unsuru ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-İzmir E96 Karayolu Durasıllı Mahallesi'ndeki yol uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 2.6 gram kubar esrar ve 3.5 litre kaçak alkol ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli M.H.(20) hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Salihli Manisa 3.Sayfa Güncel Haberler

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