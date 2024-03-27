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Salihli Hacıbektaşlı Mahallesine İçme Suyu Hattı Döşendi

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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli'ye bağlı Hacıbektaşlı mahallesinde yeni yerleşim bölgesinde içme suyu hattı döşeme çalışması yaptı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli'ye bağlı Hacıbektaşlı mahallesinde yeni yerlim bölgesinde 400 metrelik içme suyu hattı döşeme çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalleye daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlandı. Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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