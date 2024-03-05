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Salihli'de traktör kazalarını önlemek için reflektör ve tepe lambası dağıtımı yapıldı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde traktörlerin karıştığı trafik kazaları ile bu kazalara bağlı can kayıplarını azaltmak ve traktör sürücülerinde farkındalığı arttırmak amacıyla reflektör ve tepe lambası dağıtımı gerçekleştirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde traktörlerin karıştığı trafik kazaları ile bu kazalara bağlı can kayıplarını azaltmak ve traktör sürücülerinde farkındalığı arttırmak amacıyla reflektör ve tepe lambası dağıtımı gerçekleştirildi.

Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Salihli Şoförler Odası Başkanlığı işbirliğinde traktör kazalarını önlemek ve gece görünürlüklerin artırılması amacıyla Mersinli Mahallesi'ndeki 30 çiftçinin traktör römorkuna reflektör ile 5 traktöre de tepe lambası takıldı.

Polis ekipleri, traktör kazalarını önlemek amacıyla çiftçileri bilgilendirirken, traktör römorklarına takılan reflektörlerin önemine vurgu yaptı.

Reflektör dağıtımına Bölge Trafik Amiri Şükrü Aydoğdu ve Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Samet Balgönül ile polis ekipleri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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