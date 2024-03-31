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Salihli'de Tren Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu trenin altında kalan 49 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Salihli'nin Aksoy Mahallesi Menderes Hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıya geçmeye çalışan 49 yaşındaki Gönül Göçmen'e, Alaşehir yönüne gitmekte olan yolcu treni çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Göçmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Göçmen'in cesedi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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