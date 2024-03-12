Salihli İlçesi Judocusu Duygu Dirgen Bronz Madalya Kazandı

Antalya'da düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Manisa'nın Salihli ilçesi judocusu Duygu Dirgen +78 kiloda 3'üncü oldu. Dirgen, elde ettiği bu başarı ile bronz madalya kazandı.

Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası 58 ilden 700 sporcunun katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetenekli judocuların heyecanla madalya için kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada 1922 Salihli Spor Kulübü Sporcusu Duygu Dirgen, +78 kiloda üçüncü olup bronz madalyanın sahibi olurken, Aysun Ağdeve 63 kiloda 7'nci, Abdülkadir Atılgan ise 73 kiloda 9'uncu oldu.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, dereceye giren judocuları tebrik etti. - MANİSA