Manisa'da otomobil menfeze çarptı: 2 kişi ağır yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin yol kenarındaki menfeze çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin yol kenarındaki menfeze çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Turgutlu ilçesinden Salihli yönüne giden M.U'nun (60) kullandığı 35 AUB 878 plakalı otomobil, Mersindere Mahallesi geçişinde yol kenarındaki su kanalının menfezine çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki F.U. (57) yaralandı.
Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.