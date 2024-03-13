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Şüpheliden uyuşturucu hap ve esrar çıktı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı şüpheliden 27 adet uyuşturucu hap ve 4 gram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı şüpheliden 27 adet uyuşturucu hap ve 4 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı, JASAT ve İstihbarat ekipleri, durumundan şüphelendikleri R.D.'yi (30) durdurup arama yaptı. Şüphelinin yapılan kaba üst aramasında 27 adet Lyrica sentetik hap ve 4 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu hap ve kubar esrar ile yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Salihli Manisa 3.Sayfa Haberler

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