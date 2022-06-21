Gerede Belediyesi'nden toplu sünnet etkinliği

Gerede Belediyesi tarafından düzenlenen toplu sünnet etkinliğinde, 200 çocuk sünnet oldu.

Gerede Belediyesinden yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ve Gerede Devlet Hastanesi işbirliğiyle, yaz tatili toplu sünnet etkinliği düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, etkinliğe AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, İlçe Sağlık Müdürü Burak Şentürk, Gerede Devlet Hastanesi Başhekimi İrfan İlter, AK Parti Belediye Meclis üyeleri, AK Parti İl Genel Meclis üyeleri, aileler ve yakınlarının katıldığı belirtildi.

Gerede Devlet Hastanesi'nde düzenlenen organizasyonda, protokol üyeleri ailelere ve sünnet olan çocuklara geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirilen açıklamada, çocuklara Gerede Belediyesi tarafından hazırlanan oyuncak ve hediye çeklerin takdim edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Allar, "Vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine sömestr tatilinde düzenlediğimiz sünnet organizasyonunun devamını, yaz tatilinde de gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 200 çocuğumuzu sünnet ettirdiğimiz programda, kıymetli protokolümüzle birlikte çocuklarımızın aileleri ve yakınlarının katılımı ile sünnet organizasyonun ilk gününü gerçekleştirdik. Sünnet olan çocuklarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.